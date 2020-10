Ligue 1, caso simile al Genoa: focolaio all’interno dello spogliatoio del Montpellier, i dettagli

Direttamente dalla Francia arrivano brutte notizie per la Ligue 1, infatti secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe un caso simile al Genoa nel campionato francese.

Otto giocatori del Montpellier e quattro membri dello staff sono stati posti in isolamento dopo essere risultati positivi al Covid: adesso il resto della squadra è stata sottoposta ad ulteriori tamponi per scongiurare una più grande espansione del virus.

La squadra, quinta in campionato, era attesa domenica a Monaco per la settima giornata di Ligue 1, ma non potrà essere presente. Già all’inizio della pandemia, a marzo, il club francese era stato vittima di un focolaio all’interno del club.