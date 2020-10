Bucchioni: “Il Napoli ha pagato per norme imperfette. Ma in appello…”

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha analizzato alcuni aspetti della vicenda riguardante il match Juventus-Napoli. Di seguito vi riportiamo alcuni estratti:

“La sensazione è che in tanti stiano navigando in questa situazione. La dichiarazione di ieri del ministro Spadafora su Ronaldo è infelice e inopportuna. Chi lo ha detto al ministro? Ne è sicuro?. Sa come avrebbe risposto alla stessa domanda un ministro dei tempi belli della Repubblica? Con grande diplomazia, magari adducendo scuse”.

“A proposito di protocollo e di governo, il Napoli ha pagato per norme imperfette e interpretabili. Il ministro della salute si è dimenticato che in materia sanitaria le regioni hanno l’ultima parola. Ho la sensazione che il Napoli potrà ribaltare questa situazione in sede di appello e nel terzo grado della giustizia sportiva”.