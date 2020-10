Gasperini avvisa: “A Napoli con rispetto, loro per lo scudetto. Se convoco Ilicic e Zapata?”

Meno di ventiquattr’ore a Napoli-Atalanta. Partenopei e bergamaschi si troveranno sul prato del San Paolo domani alle ore 15.

Il tecnico dei nerazzurri ha parlato poco fa in conferenza pre-partita, di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Ilicic verrà con noi a Napoli, non so se in campo subito o in panchina. Il suo non è stato un problema fisico, non ha perso nè tecnica nè condizione. Vedremo

Zapata e Muriel? I colombiani li vedo oggi, sono di ritorno dalle Nazionali: si alleneranno e vedrò come gestirli: l’intenzione è di portarli comunque a Napoli”.

“Temo il Napoli sia per forza che per qualità: sono candidati a vincere lo scudetto e questo ci induce a trattarli con rispetto”.