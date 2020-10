Corriere di Bergamo – Malinovsky verso la titolarità, testa anche alla Champions

L’edizione odierna de Il Corriere di Bergamo riporta tutte le ultime in casa Atalanta prima della gara con il Napoli. I due colombiani Zapata e Muriel hanno giocato entrambi con la Colombia, mentre Gomez non è entrato in campo con l’Argentina.

Intanto si riprende dall’infortunio anche Miranchuk, che potresse essere convocato e giocarsi una maglia da titolare dopo il goal in nazionale. Malinovsky potrebbe partire titolare: per il resto, Gasperini pensa già alla Champions e farà rifiatare qualcuno prima della sfida europea.