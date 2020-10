Il Fatto Quotidiano tesse le lodi della sentenza del Giudice Sportivo: “La sentenza del giudice Mastrandrea è un qualcosa di unico. Ammette che l’ASL è un’autorità ma sottolinea come l’ordine di non giocare sia arrivato dopo che ip Napoli aveva già scelto di non partire”.

Il quotidiano poi rincara la dose: “Ora il Napoli deve stare attento perchè potrà avere ulteriori penalizzaziono andando avanti nel giudizio”.