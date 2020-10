Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto all’evento digitale “Io gioco alla pari” per parlare del calcio femminile in continua evoluzione in Italia. Infatti il ministro dello Sport ha comunicato che il professionismo femminile sarà legge nel 2021, la legge dovrebbe essere applicata da Gennaio 2021. Di sicuro questo è un altre grande passo per il calcio femminile che in Italia sta abbattendo pregiudizi su pregiudizi.