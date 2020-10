KKN – Marino: “Lozano nella prima stagione non ha potuto esprimersi al meglio”

Pierpaolo Marino, ex dirigente sportivo del Napoli ora all’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Penso che con l’arrivo dell’inferno il campionato sarà sempre più a rischio. L’ipotesi dei playoff mi incuriosisce e mi dispiacerebbe l’utilizzo di questi solamente in questo periodo di emergenza. Lozano nel prima stagione non ha potuto esprimersi al meglio per via del cambio di allenatore e per la stagione molto difficile ma quest’anno potrebbe far vedere il suo talento ed essere l’arma in più in campo”