I tanti casi di Coronavirus che nei club di Serie A stanno preoccupando e non poco i vertici del calcio italiano, che per tale motivo starebbero seriamente pensando all’introduzione dei playoff per portare a termine il campionato. Come riferito dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i presidenti di Lega e Figc, Dal Pino e Gravina, avrebbero definito un piano A e un piano B. Vediamoli nel dettaglio:

PIANO A

La prima ipotesi prevede una “fase a orologio”, in cui ogni squadra affronterà un determinato numero di partite, magari contro squadre vicine in classifica, per poi giocare i playoff a seconda della classifica finale. In questo caso il numero totale di incontri dovrebbe scendere a 340-350.

PIANO B

La seconda possibilità prevede una formula simile alla Serie B e alla scorsa Champions League. Ossia con una Final Eight, magari con sfide andata e ritorno e con vantaggi per chi si è classificato nei primi posti.

Restano però ancora dei nodi da sciogliere. In particolare, i top club non sarebbero favorevoli al grande cambiamento per il timore di mettere a rischio la partecipazione ad una competizione come la Champions League, e dunque di compromettere l’entrata dei ricavi UEFA.

La seconda questione da chiarire riguarda i diritti tv. Le emittenti satellitari potrebbero non gradire la riduzione del numero di partite, che potrebbe incidere sul bando gare del triennio 2021-2024.