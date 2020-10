Il Ministero della Salute non ha dubbi: tutte le questioni relative all’isolamento in caso di positività a Covid-19 dipendono dalle Asl e sono quindi gestite a livello regionale. Come riportato dall’ANSA, dunque, le Asl hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario e di gestione dei casi e dei focolai. Il Ministero della Salute non ha voce in capitolo in questo senso.