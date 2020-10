LIVE – Bufera su Juve-Napoli: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Juventus-Napoli non si giocherà, almeno non questa sera. Questo è ciò che filtra, anche perchè il Napoli non partirà per Torino, nonostante la Lega abbia confermato la partita alle 20:45. Resta da capire che provvedimenti saranno presi. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale.



12:00 In FIGC, è in corso una riunione straordinaria, sul caso Juventus-Napoli, dopo aver ricevuto le prove da Aurelio De Laurentiis, il quale ha espressamente comunicato il “blocco” da parte della regione Campania, per la partenza

11:35 Svelato il testo della Pec inviata da Aurelio De Laurentiis alla Lega e alla FIGC: “A nostra precisa domanda, la Regione Campania non ci ha permesso di partire per Torino e lasciare la regione“. (Clicca qui per approfondire).

11:20 Continua lo scambio di mail tra il Napoli e le autorità competenti (Lega, FIGC, Giudice Sportivo) per cercare una soluzione ed evitare lo 0-3 a tavolino. A comunicarlo è Sky. (Clicca qui per appofondire).

10:35 Come riportato dal profilo Twitter di Radio Kiss Kiss Napoli, il consigliere FIGC Pietro Lo Monaco ha annunciato che si va verso il rinvio in quanto il regolamento è chiaro e l’ASL ha emesso un chiaro provvedimento. (Clicca qui per approfondire).

10:20 La Juventus, come appreso da Sky, non cambierà il programma della giornata. Alle 11 scenderà in campo per la rifinitura e questa sera sarà all’Allianz Stadium per giocare la partita, nonostante la non partenza del Napoli. (Clicca qui per approfondire).

10:00 Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis è in continuo contatto con l’avvocato Mattia Grassani per avviare una battaglia legale all’eventuale decisione del Giudice Sportivo di dare la sconfitta a tavolino. Alle 18.15 il Napoli ha mandato tramite Pec alla FIGC, alla Lega, alla Juventus ed al Giudice Sportivo le due comunicazioni dell’ASL e una dell’assessorato regionale della Sanità inviate al Calcio Napoli, con le quali è stato imposto l’isolamento fiduciario e l’impossibilità di partire. (Clicca qui per approfondire).

9:30 Arriva il duro comunicato dell’ASL di Napoli 1: “La scelta di mettere i calciatori e lo staff del Napoli in isolamento è stata fatta in autonomia, così come la decisione di non far partire la squadra. Abbiamo la facoltà per decidere in quest’ambito, non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno“. (Clicca qui per approfondire).

9:20 La Regione Campania ha obbligato l’siolamento per 14 giorni a partire dal 1 Ottobre (ultimo giorno in cui c’è stato il contatto) a tutti coloro che sono stati in contatto diretto con Piotr Zielinski. (Clicca qui per approfondire).

8:50 SSC Napoli, parla l’avvocato Grassani: “Il Napoli non può partire, la Legge dello Stato è superiore a quella sportiva“. (Clicca qui per approfondire).

8:40 Come riferito da Il Corriere dello Sport, la Lega ha accusato il Napoli di aver fatto pressione all’ASL e che non c’è stato nessun divieto di partire. (Clicca qui per approfondire).

8:20 Secondo le ultime notizie riportate da Sky, il Napoli non partirà per Torino e non disputerà la partita contro la Juventus. Gli avvocati azzurri sono in contatto con la Lega per evitare la sconfitta a tavolino. (Clicca qui per approfondire).