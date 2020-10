Terza sconfitta in 3 partite per il neopromosso Crotone che resta ultimo in classifica a 0 punti. Bene invece il Sassuolo che trionfa per 4-1 sugli avversari e raggiunge quota 7 ma soprattutto la momentanea vetta della graduatoria. Primo tempo comunque non semplice per i neroverdi nonostante il vantaggio di Berardi. Gli ospiti giocano un calcio molto propositivo e arrivano parecchie volte al tiro, senza mai trovare la via della rete. Il pareggio arriva soltanto al minuto 49 con il rigore di Simy. Ma di lì in poi i padroni di casa dilagano, prima con il penalty di Caputo, che chiude la sfida all’85’ con una doppietta, e infine con il 4-1 finale di Locatelli.