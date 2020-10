Gazzetta – Bakayoko verso il Napoli, cosa manca per la fumata bianca

Bakayoko-Napoli, la redazione di Gazzetta.it ha svelato nuovi aggiornamenti sulla trattativa: “Potrebbe essere soltanto questione di ore. Poi, Tiemoué Bakayoko dovrebbe dire sì al Napoli. Il club ha già trovato l’accordo con il Chelsea, l’ex centrocampista del Milan arriverà con la formula del prestito secco. Manca ancora l’intesa col giocatore per quanto riguarda lo stipendio che dovrà percepire per la stagione in corso. In pratica, Bakayoko guadagna 3,5 miloni di euro al Chelsea, il Napoli gliene ha offerti 2. Probabilmente, ci sarà l’aggiunta di un piccolo bonus per averne quanto prima la firma sul contratto.

Gli ultimi avvenimenti che stanno caratterizzando la vigilia di Juve-Napoli, hanno generato preoccupazione e timori all’interno dell’ambiente napoletano. Giuntoli ha parlato telefonicamente con i dirigenti del club inglese e l’accordo è stato trovato senza particolari difficoltà. Il d.s. del Napoli conta di chiudere l’operazione entro la giornata di lunedì, ultimo giorno prima che il mercato chiuda i battenti”.