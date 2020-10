Il Napoli è vicinissimo ad un acquisto in extremis per rinforzare il centrocampo, a due giorni dalla fine del calciomercato. Si tratta di Tiemoue Bakayoko, ex Milan dove ha avuto Rino Gattuso come allenatore. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha dato un importante aggiornamento sulla trattativa con il Chelsea:

“Il calciatore ha parlato con Gattuso ed è entusiasta di iniziare questa nuova avventura in maglia azzurra. Prima però bisogna trovare l’accordo con il Chelsea, che parteciperà al pagamento dell’ingaggio. Quanto alle modalità di acquisto, Cristiano Giuntoli preferisce il prestito secco e oneroso, mentre i Blues vorrebbero inserire un diritto di riscatto pari a 30 milioni di euro. La trattativa potrebbe prolungarsi”.

Di Bakayoko vi abbiamo parlato ieri nel corso di MondoNapoli Live (clicca qui per saperne di più). Vi aspettiamo in diretta su Facebook e Youtube domenica per il pre partita di Juventus-Napoli, se si giocherà.