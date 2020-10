Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Con Arek Milik nelle ultime ore di mercato si cercherà una sistemazione: dopo il mancato passaggio al Tottenham, il futuro del polacco è sempre più in bilico.

In questo momento la difficoltà principale sono le richieste da 4,5 mln a stagione di Milik, che sono difficili da soddisfare. La Fiorentina qualora vendesse Chiesa alla Juve, andrebbe in maniera molto decisa su Milik. Il Torino ha detto di no perché non ha la forza economica da poter prendere il polacco.

Un’altra ipotesi potrebbe essere Atletico Madrid nel caso in cui Diego Costa verrà ceduto e l’acquisto di Cavani sfumasse”.