Dopo il sorteggio di Europa League, secondo quanto riportato da SkySport, nel gruppo azzurro a Castel Volturno c’è una soddisfazione contenuta per il sorteggio che ha visto il Napoli pescare Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka.

Girone sulla carta facile per il Napoli di Gattuso che è superiore a tutte e tre e le trasferte sono logisticamente accessibili. Quest’ultimo aspetto da non sottovalutare visto che si scenderà in campo il giovedì.