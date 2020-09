Benevento-Inter, sostituiti Forneau e La Penna: erano nella sestina di Napoli-Genoa

Come era prevedibile, gli effetti del focolaio di contagi nel Genoa e di conseguenza il match con il Napoli, stanno causando una reazione a catena sul calendario e sull’organizzazione della Serie A. Genoa-Torino e Juve-Napoli sono a rischio, ma non è tutto: come anticipato dall’ex arbitro e dirigente dell’AIA Luca Marelli, le misure precauzionali in attesa dei tamponi si sono estese anche a Benevento-Inter, recupero della 1° giornata. Forneau e La Penna, che dovevano essere rispettivamente direttore di gara e quarto uomo della partita, sono infatti stati sostituiti per la loro presenza in Napoli-Genoa (Forneau era il quarto uomo, La Penna al VAR). Arbitrerà Piccinini.

Novità per #BeneventoInter, recupero della prima giornata di #SerieA in programma domani.



Sostituiti l’arbitro #Fourneau ed il quarto ufficiale #LaPenna, presenti domenica al San Paolo per #NapoliGenoa.



Misura precauzionale in attesa dei tamponi.



Arbitra #Piccinini. — Luca Marelli (@LucaMarelli72) September 29, 2020