L’agronomo della Serie A, Giovanni Castelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole:

“Da quando è stato rifatto il terreno di gioco del San Paolo nel 2013, non ci sono state più criticità in caso di pioggia. L’ho sempre citato come un campo a 5 stelle, poi ci sono momenti in cui la natura di fa scendere di una stella, ma non è mai arrivato a 3″.