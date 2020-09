Mertens o Osimhen contro il Genoa? La tentazione di Gattuso è un’altra! Le ultime di formazione

Gennaro Gattuso, vista la partita vinta contro il Parma, ha solo un’idea in testa: Victor Osimhen e Dries Mertens insieme in attacco. Nella testa di Gattuso, però, non c’è il 4-2-3-1 ma il 4-3-3 con Osimhen punta e Dries Mertens a destra come in nazionale. Inoltre non più Demme a centrocampo, ma Lobotka per dare maggiore verticalità. Quest’idea potrebbe essere già messa in atto contro il Genoa. La tentazione di un tridente con Insigne, Osimhen e Mertens è sempre più forte. Lo scrive il Corriere dello Sport.