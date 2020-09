Ass. Borriello: “Tifosi? Lavoriamo per il ritorno allo stadio entro Napoli-Atalanta, vi spiego”

L’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla riapertura dello stadio San Paolo. Queste le sue parole: “Per la partita con l’Atalanta, ci aspettiamo di poter accogliere 17 mila spettatori allo stadio. Entro e non oltre questo numero, sarà facile per gli addetti alla sicurezza far rispettare tutti i protocolli necessari affinchè non ci sia alcun rischio. Non sarà neanche troppo complicato gestire l’afflusso e il deflusso dei tifosi. Per quest’ultima parte, sappiamo di non aver a che fare con dei villani, per cui speriamo nella giusta collaborazione di tutti per far sì che l’evento funzioni al meglio“.