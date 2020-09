Ounas interessa anche in Germania. Come riferito da Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione su Sportitalia l’algerino avrebbe rinunciato ad una carriera in Italia per andare all’estero e proprio nei prossimi giorni ci potrebbe essere la svolta. Infatti il Napoli ha ricevuto un’offerta dalla bundesliga per l’esterno algerino e le squadre potrebbero continuare il dialogo.