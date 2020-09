Younes piace all’Hellas Verona di Juric. Secondo Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, i “Butei” sarebbero veramente interessati al tedesco. Dopo le dichiarazioni di Juric che ha definito la squadra incompleta la società vorrebbe regalargli il gioiello azzurro. Però i veronesi non sono gli unici interessati ad Amin, infatti anche il Genoa spinge per avere dalla sua il pupillo ex Ajax. L’ultima settima di mercato dovrebbe essere decisiva per l’azzurro.