Nome a sorpresa per il centrocampo del Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Gattuso sembrerebbe rimasto piacevolmente colpito durante il ritiro da Luca Palmiero.

Il 24enne, lo scorso anno in prestito al Pescara, potrebbe restare in azzurro in vista della stagione che sta per iniziare. La società avrebbe infatti comunicato al suo procuratore di aspettare ancora dieci giorni prima di prendere una decisione definitiva.