Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il mercato in entrata del Napoli in difesa si avvierà dopo aver ceduto Kalidou Koulibaly. Su di lui ci sono i soliti noti Manchester City e PSG, ma Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere che non farà sconti: per meno di 80 milioni il senegalese non si muove. Se dovesse, invece, partire ci si fionderà su Sokratis dell’Arsenal o su Senesi del Feyenoord.