L’edizione odierna di Tuttosport fornisce importanti novità sulla questione legata alla cessione di Arek Milik alla Roma. Secondo il quotidiano, le due parti sembrano si siano molto riavvicinate in queste ultime ore e la trattativa sta per chiudersi sulla base di 25 milioni di euro spalmati in 5 anni. La società giallorossa, poi, completerà l’accordo anche con il calciatore con un contratto di 4.5 milioni di euro annui per 5 anni.