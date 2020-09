Milik, la Roma non può spendere più di 20 milioni di euro

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente della Roma, Guido Fienga, e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati dopo l’assemblea di Lega e il CEO giallorosso gli ha ribadito che la società capitoina non può spendere più di 20 milioni di euro per Arek Milik. Questione, però, legata a quella di Edin Dzeko, perchè la Roma lo vorrebbe trattenere e se il bosniaco decidesse di restare allora il polacco non andrebbe nella Capitale e potrebbe essere un problema anche per il Napoli, che non può permettersi di tenerlo fermo per un anno intero.