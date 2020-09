Arrivano altre conferme sulla trattativa tra Napoli e Roma per Arek Milik. Come confermato dalla Gazzetta attraverso il proprio sito, l’affare è in chiusura su una base da 25+5 milioni di bonus legato al raggiungimento della zona Champions. In queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli con l’agente, ma nelle prossime ore potrebbe esserci l’annuncio.