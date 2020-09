Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen ha un calciatore a cui si ispira. Un calciatore rimasto nel cuore dei tifosi partenopei. Infatti, Edinson Cavani è il modello che il nigeriano prova ad emulare. In particolare “è affascinato dai movimenti “di squadra” che fa l’uruguaiano, il suo modo di pressare a tutto campo per andare a prendere il pallone e tentare conclusioni non semplici”, si legge sul quotidiano.