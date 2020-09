CdS – Il PSG chiama De Laurentiis: chiesti Koulibaly ed un altro calciatore! Le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il dg del PSG Leonardo ha chiamato De Laurentiis. In particolare, nel mirino della squadra francese pare vi siano Fabian Ruiz e Koulibaly. “Leonardo ha cercato di sondare per Koulibaly e Fabian Ruiz, due calciatori per i quali va pazzo e che potrebbero fare al caso dei transalpini: si chiamano telefonate di perlustrazione, che hanno un tono amicale, ma sono spudoratamente esplorative e ne sono tutti consapevoli”, si legge sul quotidiano.