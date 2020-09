Barcellona, Messi: “Ho chiesto a Bartomeu di andare via, ma non è stato di parola”

(ANSA) – “E’ stato un anno molto complicato, ho sofferto molto durante gli allenamenti, nelle partite, nello spogliatoio. Era diventato tutto molto difficile per me ed ho pensato di andare in cerca di nuovi obiettivi, di aria nuova”: Leo Messi, nell’intervista a Goal spiega perché avrebbe voluto lasciare il Barcellona, sottolineando che Bartomeu “non è stato di parola”.

“Non è stato a causa del risultato in Champions contro il Bayern – ha aggiunto – era da molto tempo che stavo pensando a questa decisione. Gliel’ho detto al presidente e il presidente mi ha sempre detto che alla fine della stagione avrei potuto decidere se andarmene o se restare e alla fine non ha mantenuto la sua parola”. (ANSA).