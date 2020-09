Pedullà: “Koulibaly? ADL l’anno prossimo non ne prenderebbe 40”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sportitalia, dando anche le ultime novità riguardo la situazione riguardo Kalidou Koulibaly:

“Difficile secondo me arrivare agli 80 che vuole ADL per Koulibaly, ma si farà di tutto per venderlo. Anche perché l’anno prossimo avrà 30 anni e forse sarà difficile pure ricavarne 40. Il Napoli ha bloccato Sokratis, poi se dovesse uscire anche Maksimovic si interverrà anche per un altro difensore. E’ chiaro che vendendo Koulibaly potranno fare colpi importanti a centrocampo e sugli esterni offensivi”.