Nonostante l’abbondanza di reparto, il Napoli sembra non mollare la pista che porta direttamente a Jordan Veretout.

Il centrocampista francese attualmente in forza alla Roma è un pallino della dirigenza azzurra sin dai tempi della Fiorentina, quando si distingueva per la forza con cui spezzava le avanzate avversarie e la tecnica con cui gestiva il pallone in fase di possesso.

Doppio binario tra Napoli e Roma, dunque, che oltre a trattare lo scambio Milik-Under (con conguaglio a favore dei primi), secondo TuttoSport sarebbero disposte a trattare anche l’acquisto del centrocampista classe ’93, a fronte di una somma non inferiore ai 30 milioni.