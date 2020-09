Pochi minuti prima che il presidente azzurro De Laurentiis parli – direttamente da Castel di Sangro – ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Campionato falsato? Si, lo è perchè nessuno ha avuto la cultura dell’azione meditata, razionale, rispondente alla logica e alla legalità.

Si può fare o no questo campionato? Se non deve esserci contatto tra i tifosi, perchè potrebbe esserlo tra i calciatori?”.

“Io direi: mettiamo l’obbligo di fare il tampone prima di acquistare un biglietto e di accedere allo stadio. Siamo qui per fare le comparse di un governo assente e non coordinato con noi della Lega?”

“Che la Uefa faccia il suo lavoro, cioè quello di essere il segretariato di noi club calcistici. Invece no, Uefa e Fifa ragionano ed agiscono come monarchi. Se mi tornano calciatori dalla Nations League positivi al covid, che fine fanno i nostri investimenti? E la salute dei calciatori?”.

“E’ tutto stantio, non è moderno più: da quanti anni sentiamo la stessa musichetta della Champions League? Basta. La Uefa venga acquistata dai club, gestiremo noi le competizioni internazionali”

“Osimhen? Ha tante qualità, ma una su tutte: è cresciuto in un paese complicato senza nè mamma e nè padre, è già un uomo. Ha sofferto tantissimo nella sua adolescenza, ma di conseguenza ha avuto già una grande maturazione, ha una cosa inconfondibile. La dignità”

“Papastatopulos? Vedremo. Il mercato mi fa sempre tanto ridere. Quando sento dire ai giornalisti congetture sulle uscite e le entrate, mi presto a loro con un sorriso e li assecondo: voglio vedere fino a che punto si arrivi”.

“Napoli-Teramo a porte aperte, è facile che lo sia anche con il Pescara, magari dimezzando la capienza del San Paolo”.

“Allan ufficialmente out? Non ho ancora verificato tutte le carte, andrò a controllare appena finita l’intervista le carte ufficiali”.

“Koulibaly? Da oggi in poi ho deciso una cosa: qualora mi dovesse arrivare un’offerta importante, anche se con noi da un solo anno, cederò subito.

Ho deciso che noi ed i miei tifosi da oggi vivremo alla giornata”.

“Quando mi arrivò l’offerta di 110 milioni di sterline per Koulibaly, per rispetto della società e dei miei tifosi, avrei dovuto cederlo subito”.

“Ragionamento analogo per Allan: se non l’ho ceduto è stato solo per non creare problemi ad Ancelotti”.

“Voglio fare un appunto: non condivido le scelte editoriali di Radio Kiss Kiss e non rilascerò più dichiarazioni a detta frequenza”.