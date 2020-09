Incroci ‘pericolosi‘, quelli che negli ultimi giorni stanno tenendo sul filo di un solo rasoio Napoli, Roma e Juventus.

I tre club di Serie A si ritrovano a gestire una difficile girandola di attaccanti che, se innescata, porterebbe ad ognuno di questi uno (o più) nuovi elementi del pacchetto offensivo.

Dopo la difficile trattativa tra Napoli e Juventus per Milik, i bianconeri avrebbero virato su Edin Dzeko: la dirigenza giallorossa sarebbe disposta a cedere il bosniaco solo in cambio del passaggio in maglia romanista proprio di Arek Milik, a sua volta deciso ad accettare la proposta capitolina che – dal proprio canto – offrirebbe al Napoli il turco Under ed una decina di milioni di conguaglio.

L’esito di questo incastro, tuttavia, si arresta davanti alla concreta possibilità (ribadita stamane da Sportmediaset) che la Juventus di Pirlo si possa assicurare con (soli) circa dieci milioni in tre anni il ‘pistolero’ Luis Suarez, attaccante del Barcellona in scadenza di contratto.

Il difficile intreccio potrebbe trovare una battuta d’arresto con l’approdo a Torino dell’uruguaiano che, tuttavia, potrebbe non escludere la cessione di Dzeko da parte della Roma e quindi un nuovo interessamento per l’attaccante azzurro Arek Milik.

Giorni caldi sull’asse Napoli-Roma-Torino, dove basterebbe un semplice ‘si’ a scatenare una girandola di attaccanti con forti ripercussioni ed una decisa ventata di ‘novità’.