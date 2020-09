Come riportato dal giornale spagnolo “AS”, sembrerebbe che il Manchester United si sia fatto avanti, in maniera decisa, per Sergio Reguilòn, terzino sinistro 23enne del Real Madrid, che quest’anno ha fatto molto bene al Siviglia in prestito. Lo spagnolo, non è ben visto da Zinedine Zidane, il quale ha deciso di voler puntare su Ferland Mendy. Il Napoli nel frattempo attende, sperando in qualche offerta più appetibile per Ghoulam.