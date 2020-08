Dopo Mirante e Carles Perez, anche Bruno Peres si inserisce nella lista dei calciatori della Roma che sono risultati positivi al Coronavirus. A comunicarlo è stato lo stesso calciatore brasiliano con un post su Instagram. L’ex Torino fa sapere che sta bene e non ha sintomi, adesso resterà in isolamento in attesa di ricominciare a lavorare con il resto della squadra.