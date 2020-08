Sembra profilarsi una stagione da protagonista, la prossima, per Alex Meret: l’estremo difensore classe 1997, arrivato in azzurro la scorsa stagione, ha dovuto alternarsi (talvolta cedendo il posto) con il più esperto collega David Ospina, nel corso della scorsa annata.

A confermare la fissità tra i pali del giovane friulano è l’arrivo nello staff partenopeo di Valerio Fiori, ex portiere e compagno di Gattuso, chiamato a sostituire il partente Nista.

Stando a quanto riferito da Il Mattino, infatti, con la presenza del nuovo membro nello staff azzurro il portiere ex Udinese e Spal sarebbe in una posizione di priorità rispetto al colombiano.