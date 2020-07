Andrea D’Amico è l’ex agente di Gennaro Gattuso, dunque è uno che conosce Ringhio a fondo; intervistato a Radio Marte, ha parlato del cammino del suo ex assistito al Napoli e del carattere grintoso ma autentico. Queste le sue parole:

“Mi sono sorpreso del carattere che hanno i giocatori, ma non del lavoro di Gattuso; sono sicuro che qualcuno al Milan lo sta rimpiangendo. De Laurentiis ha fatto la scelta migliore possibile a dicembre: Rino è l’allenatore ideale per il Napoli: infatti, ha saputo rimettere in sesto il gruppo, li ha mentalizzati ed ora sono tutti sul pezzo, ma ciò non mi stupisce per nulla; da giocatore, aveva una mentalità e un carisma fuori dal comune. La vittoria della Coppa Italia è il coronamento del suo percorso a Napoli”.

Poi, sul mercato, ha aggiunto:

“Il Napoli deve fare un mercato giusto, non altisonante ma adatto: comunque io mi fido del lavoro di Ringhio e sono sicuro che qualsiasi calciatore arriverà, lui riuscirà a migliorare la sua condizione mentale”.