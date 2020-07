Come riporta il quotidiano inglese, Daily Mail, il Totthenam sarebbe disposto ad inserire nella trattativa per Milik Lucas Moura. Mourinho vorrebbe Milik come alternativa ad Harry Kane, ma se il bomber inglese dovesse partire, Milik potrebbe giocarsi le carte per fare il titolare. De Laurentis è da tempo un ammiratore del brasiliano. La decisione spetterà a Milik, col Napoli ed il Totthenam che non avrebbero problemi a trovare un accordo