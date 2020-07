Inizia la girandola dei cambi: Gattuso ha operato le prime 4sostituzioni, scegliendo di togliere Milik e di mettere dentro Ciro Mertens, mentre esce in difesa Manolas, appena recuperato, per far spazio a Maksimovic. Dopo pochi minuti sono usciti Demme e l’autore del goal Callejon e sono subentrati Lozano, che si posizionerà a destra, e Lobotka.

Nella Roma è uscito Kluivert ed è entrato Zaniolo dopo 6 mesi dalla rottura del crociato contro la Juventus. Per il momento, il Napoli cerca di tornare in vantaggio, ma la squadra ha perso le distanze ed è sbilanciata in attacco.