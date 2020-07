La Roma pareggia dopo 5 minuti: infatti, su una ripartenza, il Napoli si è fatto trovare sbialnciato e ha subito il goal del pareggio.

Una spizzata di Dzeko ha lanciato una ripartenza dell’armeno che ha affrontato Di Lorenzo e dal limite batte Meret con un destro rasoterra. Torna in equilibrio la partita ed è un peccato, visto che gli azzurri erano sbilanciati in avanti e non allineati con la difesa.