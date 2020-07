Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli aveva mostrato il suo interessamento per Cengiz Under, proponendo una parte economica più una contropartita, Hysaj o Malcuit. La Roma fa sapere di non essere interessata, accetterebbe solo offerte attorno ai 30 mln di parte fissa. Oggi, potrebbe esserci una chiacchierata più approfondita su questo tema.