Sarà la 146esima sfida in Serie A tra Napoli e Roma, edizione numero 73 in casa azzurra. Con Questo il bilancio dei 72 precedenti al San Paolo: 31 vittorie del Napoli, 22 pareggi e 19 successi giallorossi.

Gli azzurri non battono la Roma a Fuorigrotta da 6 anni.

Ultima vittoria del Napoli al San Paolo in Serie A: 1 novembre 2014 – Napoli v Roma 2-0.

Ultimo pareggio del Napoli al San Paolo in Serie A: 28 ottobre 2018 – Napoli v Roma 1-1

Ultima sconfitta del Napoli al San Paolo in Serie A: 3 marzo 2018 – Napoli v Roma 2-4

Questa sera, in campo, non ci sarà l’arbitro Di Bello, ma verrà sostituito da Rocchi. Questi i precedenti con l’arbitro in questo match, con una partita diretta al San Paolo e due all’Olimpico di Roma:

9 marzo 2014 : Napoli-Roma 1-0

14 ottobre 2017: Roma-Napoli 0-1

2 novembre 2019: Roma-Napoli 2-1