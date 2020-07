Il Napoli, ieri, non ha sicuramente fatto la sua miglior partita, anzi molti hanno visto un Napoli scarico, poco reattivo e che ha pagato quei 10 minuti in cui l’Atalanta ha accelerato e ha segnato i due goal.

Anche Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, non è rimasto soddisfatto della prestazione e ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha dato il suo commento sulla partita e sul risultato.

“Il Napoli adesso deve pensare solo alla sfida dell’8 agosto contro il Barcellona; adesso bisogna fare il massimo nelle partite che restano e prepararsi alla sfida al Camp Nou; credo che Gattuso farà un po’ di turnover per far riposare qualcuno e per testare le riserve. Ieri ho visto, poi, sulla destra il migliore e il peggiore: fare un paragone tra Politano e Lozano è quasi impossibile. Politano sarà anche un bravo ragazzo e un buon giocatore, ma non fa veramente nulla per la squadra e il suo apporto in campo è inesistente”.