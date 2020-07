Mauro Icardi, attaccante del Psg, era il nome principale del mercato italiano un anno fa: infatti, l’argentino non voleva lasciare l’Inter, nonostante fosse stato messo fuori rosa, e ha aspettato fino all’ultimo giorno di mercato per andare a Parigi. Nel frattempo, nel corso dell’estate, la Juventus e il Napoli avevano avanzato varie offerte a Wanda Nara, ma non hanno mai convinto l’argentino a spostarsi.

Oggi, in un’intervista a “Le Parisien”, ha svelato quali sono le sue intenzioni e quali erano un anno fa:

“Non appena sono arrivato a Parigi lo scorso anno, rimasi affascinato e ho deciso di restare lì: ho discusso del riscatto con Leonardo, con la mia famiglia e abbiamo deciso che era meglio restare a Parigi. Non ho avuto nessun contatto negli ultimi mesi con qualche club italiano. Sì, ho trascorso qualche settimana in Italia durante il lockdown, ma sto bene a Parigi e ci voglio restare a lungo”.