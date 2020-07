E’ terminato anche il primo tempo tra Inter e Brescia, valevole per la ventinovesima giornata di serie A, con i padroni di casa che conducono per 3-0. Le reti sono state siglate da Young, Sanchez su calcio di rigore e D’Ambrosio. Una prima frazione di gioco che ha visto i nerazzurri dominare in lungo e largo, come si può evincere anche dal risultato.