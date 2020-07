Il giornalista Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare quella che potrebbe essere la gara di Champions contro il Barcellona: “Il Napoli e la Juventus sono ad una gara dai quarti di finale. Il Napoli in Europa League ci sta andando quasi bendato. Gli azzurri le possono vincere pure tutte in campionato, ma serve un crollo dell’Atalanta. Il Napoli deve allenarsi in vista della gara col Barcellona, approfittando dell’assenza del pubblico al Camp Nou. I blaugrana non stanno bene, Setien è in difficoltà, il Napoli deve sfruttare l’occasione arrivando in Spagna in commando”.