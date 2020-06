Ag. Kessiè: “Parlo spesso con Gattuso, sullo scambio con Milik…”

L’agente di Franck Kessiè, George Atangana, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo e del possibile interesse del Napoli verso il suo assistito, che secondo alcune voci potrebbe essere al centro di uno scambio con Arkadiusz Milik. Queste, le sue parole:

“Gattuso lega molto con i suoi calciatori, per esempio con Franck sono in ottimi rapporti. Scambio Milik-Kessiè? Bisognerebe chiederlo ai dirigenti, ora l’ipotesi ancora non si è presentata. Interesse del Napoli per Kessiè? Ancora non ho ricevuto telefonate, anche se sento spesso Gattuso per altri motivi”.