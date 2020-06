FOTO -Napoli, stamattina allenamento: il report di ieri

Il Napoli di Rino Gattuso è tornato ad allenarsi in vista della 28esima gara di Serie A, in programma domenica alle 19.30 al San Paolo, contro la Spal.

In attesa di comunicare il report della sessione da poco iniziata a Castel Volturno, il club rende noto quello della giornata di ieri:

“La squadra si è divisa in due gruppi.

Coloro che sono andati in campo dall’inizio a Verona, hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento a secco.

Successivamente lavoro aerobico con allunghi e di seguito seduta tecnica.

Chiusura con partitina a campo ridotto“.