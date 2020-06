Bel siparietto quello di Urbano Cairo, presidente del Torino, che a Radio Uno ha svelato le sue simpatie calcistiche:

“La finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus? E’ normale che abbia tifato per gli azzurri: sono sempre stato un loro simpatizzante e poi – non dimenticate – che da presidente del Torino non potrei mai tifare Juve in queste occasioni”.