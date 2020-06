Savini: “Callejòn ha mercato in Spagna! Futuro Koulibaly e Fabian? Vi spiego”

Ulisse Savini, ex membro dell’entourage di Mauro Icardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Callejon ha sicuramente mercato in Spagna, vedremo cosa succederà. Koulibaly e Fabian? Le valutazioni dei giocatori importanti non sono cambiate. Il discorso non riguarda solo il Napoli, mi riferisco anche a Chiesa e Kumbulla, ad esempio. Il Napoli, ad esempio, non ha bisogno di cedere e quindi non deve svendere i suoi gioielli. Il nuovo centravanti? Ci sono stati grandi numeri 9 come Cavani e Higuain, poi forse il sostituto del Pipa non sarebbe dovuto essere Milik. Arriverà un attaccante che possa garantire 20-25 gol. Icardi? Il Napoli è stato vicino a Mauro nell’anno dell’addio di Higuain. Milik è arrivato perché la trattativa per Icardi non si è concretizzata”.